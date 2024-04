¿Dónde ha caído el bote de 16 millones de Euromillones y la Bonoloto y ONCE de hoy, martes 30 de abril?

Este martes 30 de abril de 2024 se han celebrado los sorteos del Euromillón y la Bonoloto. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Euromillones

La combinación ganadora de Euromillones de este martes 30 de abril de 2024 es el 13, 22, 24, 33 y 47, siendo las estrellas el 01 y 05. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el BZJ44422 premiado con 1 millón de euros.

Euromillones ofrecía este jueves un bote de 16 millones de euros. En el sorteo de EuroMillones de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría (5 + 2) que ha sido validado en Francia.

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías n.º 40 de Sevilla , situada en San Jacinto, 17.

En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 Millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

Bonoloto

La combinación ganadora de la Bonoloto ha sido 25, 26, 49, 11, 24, 13. Complementario 23 y reintegro 3.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías n.º 48 de Málaga, situada en Cristo de la Epidemia, 89 y en el Despacho Receptor n,º 98.480 de Coslada (Madrid), situado en Avenida San Pablo, 6 (Bº Estación). De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 30 de abril de 2024 es el 07409. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 15 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 30 de abril de 2024 es 6, 7, 15, 17, 19, 20, 26, 27, 29, 44, 47, 56, 57, 58, 60, 61, 67, 70, 71, 74.

