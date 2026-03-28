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Mejores momentos | 28 de marzo

Las tres reglas de Juan y Marcos para triunfar en Atrapa un millón: “La primera, la amistad ante todo”

La pareja de amigos riojanos ha explicado que, si uno de los dos está seguro de una respuesta, el otro tiene que seguirle “siempre con un argumento”. ¿Y las otras dos normas?

Juan y Marcos, concursantes de Atrapa un millón

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Alberto Mendo
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Juan y Marcos han llegado a Atrapa un millón con las ideas muy claras para triunfar. Su arranque ha sido perfecto: han logrado conservar todos los fajos tras las dos primeras rondas. Ambos se han mostrado muy ilusionados por cumplir el objetivo con el que han llegado al concurso: casarse con sus respectivas parejas, que les acompañan en plató.

Juan y Marcos, concursantes de Atrapa un millón

Ha llamado la atención en la segunda pregunta cómo Marcos se ha mostrado seguro de la respuesta correcta y Juan le ha apoyado incondicionalmente apostando todo el millón. Se trata de la primera de las “tres reglas” que se han impuesto para Atrapa un millón: “La amistad ante todo, da igual quién cometa el error, da igual lo que pase”. Es decir, que “si uno está seguro, el otro le sigue”. Pero con una condición: “Siempre con un argumento”.

Marcos ha explicado la segunda regla que es “la norma, en grande”. “Si en el razonamiento hay un ‘creo’, siempre se divide, 50 por ciento”, ha aclarado. Para terminar, la tercera regla evita “un Remedios Cervantes”, para lamento de Manel Fuentes. ¡No te pierdas en el vídeo como lo han contado con detalle!

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