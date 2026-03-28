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Mejores momentos | 28 de marzo

“Esto va de bodas”: las historias de amor de Juan y Marcos que pueden acabar con un anillo en Atrapa un millón

Los dos amigos riojanos comparten misión en el concurso porque de su éxito depende que pidan matrimonio a sus respectivas novias.

Juan y Marcos, concursantes de Atrapa un millón

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Alberto Mendo
Publicado:

Juan y Marcos han entrado al plató de Atrapa un millón con una energía desbordante y con mucho que contar. Esta pareja de amigos riojanos ha empezado explicando por qué están en el concurso gracias a la “improvisación”: “14 de febrero, San Valentín, con nuestras parejas en Barcelona”. Ahí nació la idea de participar, como le han contado a Manel Fuentes.

Juan y Marcos, concursantes de Atrapa un millón

El motivo también se lo han revelado: “Esto va de bodas”. Con ambas novias presentes en el plató, el presentador ha preguntado a los dos amigos cómo las conquistaron. Marcos ha contado que, pese a que ella vivía en el mismo pueblo, en Alfaro, nunca se habían hablado hasta que él dio el primer paso “en un momento de locura”.

Por su parte, Juan conoció a su pareja cuando ambos estaban estudiando y, a la vez, trabajaban en un bar. “Al final en una barra, el roce hace el cariño”, ha comentado de forma tan expresiva que ha provocado las risas en el plató. ¡Descubre ambas historias en el vídeo!

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