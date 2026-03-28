La insólita estrategia de Ángel y Mila en la pregunta final: ¡se llevan 50.000 euros!

Usar la lógica en Atrapa un millón no siempre es posible. Que se lo digan a Ángel y Mila, que han utilizado el viejo truco del “pito, pito, gorgorito” para adivinar el nombre que se les atribuye a los ciudadanos andaluces de Arroyo de la Miel. Lo cierto es que ya lo habían usado en rondas anteriores y no les ha ido mal, a tenor de los resultados.

“No hay razonamiento posible”, afirmaba Ángel ante el desconocimiento de la pregunta final. Los curiosos nombres que reflejaban las pantallas: ‘chichilindris’ y ‘pichaluengas’, han dejado en blanco a la pareja, que se han jugado sus últimos 50.000 euros en la opción que aparecía en la pantalla derecha.

Con todo un plató en vilo, después de hacer uso de la popular canción para elegir la opción final, Ángel y Mila han conseguido llevarse los dos fajos para cumplir su objetivo de comprar una caravana. Tal ha sido la emoción de Ángel que, de un abrazo, ha levantado a Manel del suelo. ¡No te pierdas los detalles de la pregunta final!