Primeras palabras de Fernando Alonso tras ser padre junto a Melissa Jiménez: este es el nombre del bebé

Este miércoles salía a la luz que Fernando Alonso y Melissa Jiménez se habían convertido en padres de su primer hijo en común. Aunque ninguno compartió la noticia oficialmente, la escudería Aston Martin en la que compite el piloto comunicó que el asturiano "llegaría un poco más tarde por motivos familiares" al Gran Premio de Japón de F1.

BBC Sport adelantó que la razón de su retraso se debía al nacimiento de su bebé y tras la más absoluta discreción, poco a poco se van conociendo más detalles del primer bebé del deportista español y el cuarto de la periodista tras sus tres hijos con el futbolista Marc Bartra: Gala (10), Abril (7) y Max (6).

Según ha desvelado Pilar Vidal en Y Ahora Sonsoles, es un niño y se llamará Fernando, comenzando así una tradición familiar.

Melissa Jiménez entrevistando a Fernando Alonso en el GP de Mónaco en 2025 | Gtres

Por su parte, el piloto declaró a DAZN sin ocultar su felicidad que "todo ha salido bien afortunadamente, tanto la mamá como el bebé".

"Estoy muy contento, es un momento súper feliz, muy especial", ha confesado, aunque fiel a su discreción, ha evitado dar más detalles sobre el pequeño, que habría nacido en Mónaco, donde la pareja tiene instalada su residencia desde hace un tiempo.

Fernando Alonso durante el GP de Japón | Gtres

"Tengo un poco de jet lag porque he aterrizado esta mañana. Ahora a dormir que me he saltado la noche europea. Nunca te puedes imaginar nada... Las cosas vienen como vienen. Con un poco de estrés y preocupación de que todo saliese bien... Afortunadamente todo salió bien y ahora al trabajo", ha expresado emocionado.

Fue el pasado diciembre cuando la revista ¡HOLA! reveló que tras tres años de relación, la periodista deportiva y el bicampeón del mundo de Fórmula 1 iban a convertirse en padres de su primer hijo en común.