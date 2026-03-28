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Mejores momentos | 28 de marzo

Marcos presume de ver el futuro y reta a Manel Fuentes: escribe qué premio se llevará en Atrapa un millón

El concursante ha asegurado que, antes de participar, dijo varias cosas y “hasta ahora todas se han cumplido”.

Juan y Marcos, concursantes de Atrapa un millón

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Alberto Mendo
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Los pronósticos de la pareja formada por Juan y Marcos se han ido cumpliendo en Atrapa un millón, al menos hasta la mitad de su recorrido. En el ecuador de sus preguntas, han logrado conservar 500.000 euros. De momento, les han funcionado las “tres reglas” que han explicado a Manel Fuentes.

Juan y Marcos, concursantes de Atrapa un millón

Además, Marcos ha asegurado que sabía que llegarían a este punto con la mitad de los fajos. Incluso se ha atrevido a ir más allá: esta convencido de saber cuál será su premio final. “Si quieres, te lo anoto”, ha dicho con una seguridad que ha fascinado a Manel Fuentes. Así lo ha hecho: lo ha escrito en el brazo de su amigo.

“Dije varias cosas antes de venir a este programa y, hasta ahora, todas se han cumplido”, ha insistido Marcos sobre sus dotes de vidente. Manel se ha quedado tan intrigado que el concursante le ha contado dos señales que tuvo: cómo se encontró el juego de mesa de Atrapa un millón tirado en la calle y cómo adivinó el día que les llamarían para anunciarles que participarían en el programa. Su tercera profecía es sobre el premio. ¿Acabará cumpliéndose? ¡Revive este momento en el vídeo!

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