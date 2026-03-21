Tensión en Atrapa un millón: estas hermanas tienen clara la respuesta, ¡pero la cambian en los últimos segundos!

María Jose y Nuria han superado el ecuador de Atrapa un millón con un botín que ha ido decreciendo poco a poco. Tras mantenerlo intacto en las dos primeras rondas, tuvieron que despedirse de más de medio millón al no estar seguras en una pregunta sobre animales.

Con solo 175.000 euros, las hermanas de Sevilla se enfrentan a la quinta ronda con una pregunta sobre música. En La Macarena, Aserejé o Waka Waka se baila con las manos en la cintura… ¿pero en cuál?

Las hermanas no lo dudan, y ponen todo el dinero en una de las opciones. Pero cuando empiezan a bailar, creen que se han equivocado. El tiempo pasa y las hermanas bailan para asegurarse, y en los últimos segundos deciden mover el dinero a otra de las respuestas.

Con el tiempo ya cumplido, Manel Fuentes pide a las hermanas que bailen las coreografías. Nuria y María Jose obedecen, dejándonos un momentazo en Atrapa un millón. Pero… ¿habrán puesto todo el dinero en la opción correcta? ¡Dale al play y descúbrelo!