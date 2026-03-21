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Mejores momentos | 21 de marzo

Tensión en Atrapa un millón: estas hermanas tienen clara la respuesta, ¡pero la cambian en los últimos segundos!

Nuria y María Jose ponen todo el dinero en una trampilla, pero al darle vueltas a su respuesta, han cambiado en el último momento. ¿Habrán dado en el clavo?

María Jose y Nuria, concursantes de Atrapa un millón

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Julián López
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María Jose y Nuria han superado el ecuador de Atrapa un millón con un botín que ha ido decreciendo poco a poco. Tras mantenerlo intacto en las dos primeras rondas, tuvieron que despedirse de más de medio millón al no estar seguras en una pregunta sobre animales.

María Jose y Nuria, concursantes de Atrapa un millón

Con solo 175.000 euros, las hermanas de Sevilla se enfrentan a la quinta ronda con una pregunta sobre música. En La Macarena, Aserejé o Waka Waka se baila con las manos en la cintura… ¿pero en cuál?

Las hermanas no lo dudan, y ponen todo el dinero en una de las opciones. Pero cuando empiezan a bailar, creen que se han equivocado. El tiempo pasa y las hermanas bailan para asegurarse, y en los últimos segundos deciden mover el dinero a otra de las respuestas.

Con el tiempo ya cumplido, Manel Fuentes pide a las hermanas que bailen las coreografías. Nuria y María Jose obedecen, dejándonos un momentazo en Atrapa un millón. Pero… ¿habrán puesto todo el dinero en la opción correcta? ¡Dale al play y descúbrelo!

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