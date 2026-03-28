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Mejores momentos | 28 de marzo

Las ‘arroutadas’ de Ángel y Mila llegan a Atrapa un millón: así son los curiosos hobbies de esta pareja

Los padres de familia explican a Manel Fuentes las tareas que les gusta realizar, aunque no tengan nada que ver con sus oficios o habilidades.

Ángel y Mila, concursantes de Atrapa un millón

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Adrián Moreno
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La pareja gallega formada por Ángel y Mila ha querido explicar lo que les gusta hacer en su tiempo libre con un término en gallego: arroutes. Esta palabra tiene un curioso significado que se basa en la obsesión de una persona cuando empieza a realizar algo, aunque luego puede que se aburra y acabe dejándolo.

Uno de esos arroutes hizo que Mila se lanzara a la costura. Tal fue su obsesión que hasta se hizo un maniquí ella misma; ahora tiene la casa llena de telas. Ángel dice que también es un poco así. Una época le da por ser soldador, luego cambia, y ahora está centrado en el deporte, aunque eso sí, siempre que se pueda compaginar con sus hijos.

Manel Fuentes miraba a esta pareja con asombro, ya que el presentador desconocía el uso de este término. “Vuestra casa debe ser un almacén”, afirmaba el presentador, que ha instado a esta pareja a centrarse primero en conseguir la caravana que tanto desean consiguiendo un buen premio en Atrapa un millón. ¡Descubre el significado de este curioso término gallego!

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