Antonio Banderas, sobre sus inicios en Hollywood: "Estás aquí, como los negros y los hispanos, para hacer de villanos"

Antonio Banderas abrió el camino para toda una generación de actores españoles en Hollywood que más tarde consolidarían Penélope Cruz y Javier Bardem. El malagueño fue pionero al derribar estereotipos en los años 90, una época cercana en el tiempo pero alejada en la mentalidad de hoy.

El intérprete debutó en el cine estadounidense con la película Los reyes del mambo tocan canciones de amor (1992) tras alcanzar el éxito en España junto a Pedro Almodóvar con Mujeres al borde de un ataque de nervio o ¡Átame!.

Poco después participó en cintas de la talla de La casa de los espíritus, Philadelphia, Entrevista con el vampiro, Four Rooms, Desperado, Evita y el gran hit del momento, La máscara del Zorro.

Antonio Banderas en La máscara del Zorro | TriStar Pictures

Recordando esta etapa, Banderas ha hablado con The Times y ha desvelado que en sus inicios no se libró del encasillamiento y racismo de los ejecutivos de Hollywood y cómo logró superarlo.

"Decían: 'Estás aquí, como los negros y los hispanos, para hacer de villanos'", ha explicado en la entrevista. "El problema fue que, unos años después, tenía máscara, sombrero, espada y capa, y el malo era el Capitán Love, que era rubio y tenía ojos azules", ha reflexionado.

"Aún más importante es El Gato con Botas, porque está dirigido a niños pequeños", añadió Banderas sobre su incursión en papeles de héroe. "Ven a un gato con acento español, incluso andaluz, y que es un buen tipo".

'El gato con botas: El último deseo' | Dreamworks

De esta forma, Antonio ha sacado pecho de ser una de las primeras estrellas que rompió esta barrera y logró dar la vuelta a los roles.

Ahora, el actor ya no reside en Estados Unidos y está centrado en su familia y su carrera como actor de teatro, sobre todo, desde el infarto que sufrió en 2018.

Eso sí, aún sigue protagonizando películas y recientemente le vimos en Babygirl, Paddington en Perú y próximamente estrenará Rose's Baby, Tony o Above and Below.