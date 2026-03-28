El gran error de Juan y Marcos: de 500.000 euros a nada en la quinta ronda de Atrapa un millón

A pesar de lo bien que Juan y Marcos estaban jugando en Atrapa un millón, su experiencia ha terminado de forma precipitada. Han perdido todos los fajos en la quinta ronda, y aún conservaban muchos: la mitad de todo el premio posible, 500.000 euros. Una mala apuesta, descartando la respuesta correcta, les ha dejado decepcionados.

Ante esta situación, totalmente inesperada, Manel Fuentes les ha ahorrado la faena de revelar cuál había sido la profecía de Marcos sobre el premio que iban a llevarse. Presumiendo de augur, instantes antes se había atrevido a escribir la cantidad en el brazo de Juan. Desde luego, no se esperaba en ningún caso este desenlace.

Como les ha dicho el presentador, pese a esta despedida precipitada, ha sido “un placer” ver la compenetración de esta pareja de amigos. Además, se ha mostrado seguro de que, pese a no llevarse premio, ambos se casarán “por todo lo alto” con sus novias, que también han vivido la experiencia en el plató. ¡Descubre en el vídeo la pregunta en la que han fallado!