Mucho dinero en juego y una gran historia de amor: esta noche en Atrapa un millón

Más preguntas, más parejas y, de nuevo, 40 fajos de 25.000 euros cada uno. El nuevo programa de Atrapa un millón promete emociones fuertes esta noche, a las 22:00 horas, en Antena 3. El concurso fue líder y lo más visto la noche del pasado sábado, cuando Euken y Cristina ganaron 125.000 euros.

La clave para ganar dinero en este programa es, según Manel Fuentes, no perder: “No perder los papeles, no perder el ritmo y, sobre todo, no perder un millón de euros”. Todas las parejas de concursantes lo tienen cuando entran en el plató. Después, depende de ellos mismos conservarlo.

Los primeros dueños del millón serán esta noche Carolina y Martín. Él es segoviano, ella es madrileña. Son matrimonio: llevan veinte años casados, además de los diez que estuvieron de novios. Sin embargo, lo suyo no fue un flechazo. Más bien, fue una historia de amor que maduró poco a poco.

Manel les pregunta cuál es el secreto para llevar 30 años de relación con una persona. “Respeto y cariño, mucho cariño”, aseguran. ¡Dale al play y conóceles!