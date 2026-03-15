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Mejores momentos | 14 de marzo

El clon de Manel Fuentes, presente en Atrapa un millón: se llama igual y nació el mismo día que el presentador

El hermano de Sandra, presente entre el público, se llama también Manel, y nació el mismo día que el presentador de Atrapa un millón.

Manel Fuentes

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Julián López
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Jose y Sandra han protagonizado una divertida presentación en Atrapa un millón con la historia que los unió para siempre: él de Madrid, y ella de Barcelona, se conocieron en un chiringuito de Cádiz, una historia digna de escuchar.

Jose y Sandra, concursantes de Atrapa un millón

Sandra ha presentado también a las personas que siempre le acompañan: su hermano y su madre, siempre en su corazón y su recuerdo. Pero entre el público está su otro hermano, que se llama Manel. ¡Como nuestro presentador!

“¡Qué copión eres!”, bromea nuestro Manel cuando escucha al hermano de la concursante decir su nombre. Pero Sandra lo detiene todo, ya que no es esa la única coincidencia: “Nacisteis el mismo día”, señala la concursante, dejando atónito al Manel presentador.

Ambos nacieron el 14 de enero, ambos se llaman Manel y son capricornio… pero “el año no es el mismo”, comenta el hermano de Sandra, viviendo un momento lleno de complicidad con el presentador de Atrapa un millón. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!

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