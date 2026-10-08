Vicente Vallés analiza el futuro de Sánchez: "No sería la primera vez que gobierna quien no gana las elecciones"

Ganar o gobernar

Vicente Vallés respondió sin rodeos a si Sánchez puede ganar: "Si entendemos por ganar gobernar, aunque pierdas las elecciones, Sánchez tiene posibilidades de hacerlo, sin ninguna duda. Ya lo consiguió en 2023 y podría hacerlo ahora. Difícil es, imposible no".

Recordó además que los sondeos no siempre aciertan: "Una de las más sorprendentes a nivel mundial fue la victoria de Donald Trump en 2016, cuando accedía a la Casa Blanca alguien que había perdido por tres millones de votos".

"Lo que pase hasta el 29 de noviembre es una incógnita"

Sobre el CIS, ironizó: "Yo no seré quien desmienta a Tezanos en esto, no soy sociólogo". Y advirtió de lo imprevisible de la campaña: "Van a ocurrir tantas cosas que no podemos prever que cualquiera de esas cosas imprevisibles pueden darle un vuelco al resultado previsible".