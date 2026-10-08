ANÁLISIS
Vicente Vallés analiza el futuro de Sánchez: "No sería la primera vez que gobierna quien no gana las elecciones"
El director de Antena 3 Noticias 2 analizó en La Mesa si Pedro Sánchez puede volver a gobernar tras el 29-N, y recordó que en 2023 ya lo logró sin ganar.
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Ganar o gobernar
Vicente Vallés respondió sin rodeos a si Sánchez puede ganar: "Si entendemos por ganar gobernar, aunque pierdas las elecciones, Sánchez tiene posibilidades de hacerlo, sin ninguna duda. Ya lo consiguió en 2023 y podría hacerlo ahora. Difícil es, imposible no".
Recordó además que los sondeos no siempre aciertan: "Una de las más sorprendentes a nivel mundial fue la victoria de Donald Trump en 2016, cuando accedía a la Casa Blanca alguien que había perdido por tres millones de votos".
"Lo que pase hasta el 29 de noviembre es una incógnita"
Sobre el CIS, ironizó: "Yo no seré quien desmienta a Tezanos en esto, no soy sociólogo". Y advirtió de lo imprevisible de la campaña: "Van a ocurrir tantas cosas que no podemos prever que cualquiera de esas cosas imprevisibles pueden darle un vuelco al resultado previsible".
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