Juan y Medio cuenta la surrealista historia que vivió al enterrar al perro de un amigo

El presentador contó que un día de mucho calor tuvo que buscar y enterrar él solo al perro de su amigo, que creía que había fallecido. La situación le resultó especialmente dura por el esfuerzo que tuvo que hacer.

Sin embargo, al entrar después en casa de su amigo se llevó una enorme sorpresa: el perro estaba allí. Juan y Medio había enterrado por error a otro animal.

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