Kaya se enfrenta a la peor consecuencia de la trampa de Ecmel: podría perder la vista

La explosión ha dejado a Kaya muy grave. Alya ha intentado comprobar su estado y ha explicado que podría tratarse de un shock traumático. Sin embargo, cuando Kaya ha recuperado el conocimiento, se ha dado cuenta de que algo no iba bien: “No veo”, ha dicho, muy angustiado.

La doctora teme que pueda haberse producido un desprendimiento de retina, aunque todavía no puede asegurarlo. También existe otra posibilidad mucho más grave: que el problema afecte al nervio óptico. Kaya, cada vez más preocupado, teme lo peor.

Alya ha intentado tranquilizarlo y le ha explicado que, si se trata de un desprendimiento de retina, pueden operarle para reconstruirla. Pero todavía no saben qué ha ocurrido exactamente. Mientras tanto, Cihan trata de darle fuerzas y le asegura que volverá a recuperar la vista.

Con los hermanos Albora convertidos en fugitivos de la justicia por culpa de la trampa de Ecmel, la situación se complica todavía más. Ahora tienen que hacer frente a las consecuencias de la explosión y tratar de ayudar a Kaya. ¿Conseguirán salvarle antes de que sea demasiado tarde?