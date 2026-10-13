Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 13 de octubre

Kaya se enfrenta a la peor consecuencia de la trampa de Ecmel: podría perder la vista

La encerrona de Ecmel tiene consecuencias devastadoras para Kaya. Una explosión deja al hermano de Cihan inconsciente y, cuando recupera el conocimiento, descubre que no puede ver.

Kaya se enfrenta a la peor consecuencia de la trampa de Ecmel: podría perder la vista

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

La explosión ha dejado a Kaya muy grave. Alya ha intentado comprobar su estado y ha explicado que podría tratarse de un shock traumático. Sin embargo, cuando Kaya ha recuperado el conocimiento, se ha dado cuenta de que algo no iba bien: “No veo”, ha dicho, muy angustiado.

La doctora teme que pueda haberse producido un desprendimiento de retina, aunque todavía no puede asegurarlo. También existe otra posibilidad mucho más grave: que el problema afecte al nervio óptico. Kaya, cada vez más preocupado, teme lo peor.

Alya ha intentado tranquilizarlo y le ha explicado que, si se trata de un desprendimiento de retina, pueden operarle para reconstruirla. Pero todavía no saben qué ha ocurrido exactamente. Mientras tanto, Cihan trata de darle fuerzas y le asegura que volverá a recuperar la vista.

Con los hermanos Albora convertidos en fugitivos de la justicia por culpa de la trampa de Ecmel, la situación se complica todavía más. Ahora tienen que hacer frente a las consecuencias de la explosión y tratar de ayudar a Kaya. ¿Conseguirán salvarle antes de que sea demasiado tarde?

Cihan Deniz no se rinde hasta conseguir el abrazo de Alya y Cihan: “Gracias, mami”

Cihan Deniz no se rinde hasta conseguir el abrazo de Alya y Cihan: “Gracias, mami”

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Hamada

“Te contaré lo que ha hecho tu padre”: el secuestrador de Zerrin pone precio a la verdad ante Sahin

La brutal pelea entre Nare y Ecmel casi acaba a golpes: Fidan se interpone para protegerla

La brutal pelea entre Nare y Ecmel casi acaba a golpes: Fidan se interpone para protegerla

Kaya se enfrenta a la peor consecuencia de la trampa de Ecmel: podría perder la vista

Kaya se enfrenta a la peor consecuencia de la trampa de Ecmel: podría perder la vista

Claudia
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Miguel cederá y hará las paces con Claudia

Begoña
Resumen

Capítulo 667 de Sueños de libertad; 13 de octubre: Begoña, culpable por perjudicar la relación de Andrés y Valentina

Andrés
Capítulo 667

"Debe saber toda la verdad": Beatriz le entrega a Andrés la carta de amor de Begoña... ¿la leerá?

Beatriz ha ido a ver a Andrés y ha tratado de hacerle ver que Begoña es el amor de su vida... ¡pero él no se lo ha tomado nada bien!

Tasio
Capítulo 667

"Gracias a ti nos han cerrado las puertas de la empresa para siempre": la bronca de Damián a Tasio por Brossard

Damián le pide a Tasio que no se acerque nunca más a Hugo Brossard o empeorará aun más las cosas.

Fina

Fina acepta realizar la exposición con Bianca, pero le pone condiciones

Brossard

Brossard anuncia que no readmitirá a los De la Reina tras su conversación con Tasio

Azra revela su pasado a Mustafa a espaldas de su marido: así comenzó su historia con Cihan

Azra revela su pasado a Mustafa a espaldas de su marido: así comenzó su historia con Cihan

Publicidad