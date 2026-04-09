Chihuaha, la “perrita heavy” que tiene a los investigadores en un callejón sin salida

Chihuahua ha llegado pisando fuerte y con mucha actitud. Tanto es así que el propio Arturo Valls no ha podido ocultar su entusiasmo al presentarla como la "perrita heavy" de la edición, confesando además que ya es su máscara preferida.

Sin embargo, tras su enérgica actuación, los investigadores no lo han tenido tan claro (Enlazar pistas Chihuahua). Ruth Lorenzo ha detectado rápidamente que Chihuahua no es cantante profesional por su curiosa forma de agarrar el micrófono, una teoría que Ana Milán ha secundado al notar que la máscara no parecía estar acostumbrada a manejarse sobre las tablas de un escenario.

A la hora de poner nombres sobre la mesa, la variedad ha sido total. Ruth Lorenzo ha sido la más rápida en lanzarse a la piscina apostando por la actriz Blanca Suárez. Por su parte, Juan y Medio ha preferido mantener la esencia "chilanga" de la máscara y ha señalado a la cantante mexicana Paulina Rubio.

La investigación ha subido de nivel con Boris Izaguirre, que ha internacionalizado la apuesta al teorizar con la supermodelo israelí Bar Refaeli. Finalmente, Ana Milán ha decidido romper con todo lo anterior y buscar un perfil mucho más colorista y mediático: la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada. ¿Será la "perrita heavy" una experta en moda o una actriz jugando a ser rockera?