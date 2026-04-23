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MASK SINGER
Samantha Fox, desenmascarada en Mask Singer como la sorprendente identidad de Labios
La cantante internacional ha sido una de las grandes revelaciones de la noche en Mask Singer, donde su identidad bajo la máscara de Labios ha desatado la sorpresa entre investigadores y público.
La máscara de Labios se había convertido en una de las más comentadas de la edición, generando múltiples teorías sobre quién se escondía tras ella. Su puesta en escena y actuaciones llenas de energía habían desconcertado a los investigadores, que barajaban nombres de grandes estrellas internacionales sin llegar a un consenso claro.
Finalmente, el misterio se resolvió con el desenmascaramiento de Samantha Fox, confirmando el alto nivel de celebridades de esta temporada.