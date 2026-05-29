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David Cantero recuerda su paso por Mask Singer como Jirafa: "Todo lo que hago intento hacerlo lo mejor posible"

El primer desenmascarado de la gran Final de Mask Singer ha echado la vista atrás y ha reflexionado sobre su participación en el programa.

David Cantero recuerda su paso por Mask Singer como Jirafa: "Todo lo que hago intento hacerlo lo mejor posible"

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Mask Singer vivió el punto álgido de su quinta temporada en la gran Final. La gala en la que Leire Martínez se coronó como la flamante ganadora del formato fue una de las más sorprendentes y divertidas que se recuerdan.

David Cantero fue el primer desenmascarado de la noche, pero su paso por el programa siempre será recordado. Tal y como ha asegurado el periodista y escritos después de revelar su identidad, es una experiencia inolvidable y que en más de una ocasión había pensado que le gustaría participar.

En su charla con Arturo Valls el presentador que ha dado vida a Jirafa durante todo este tiempo ha afirmado que lo que más difícil le resultó fue esconder su voz en el estudio junto a Carlos Marco. Sin embargo, David ha dicho que siempre intenta dar el 100% en cada proyecto en el que se involucra y eso se nota.

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