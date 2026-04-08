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Investigación | Programa 1

¿Es cantante? ¿Es internacional? Micrófono siembra todo tipo de dudas en Mask Singer

Juan y Medio tiene claro que tras la nueva máscara de Mask Singer se esconde un cantante internacional, pero Ruth difiere completamente.

¿Es cantante? ¿Es internacional? Micrófono siembra todo tipo de dudas en Mask Singer

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Micrófono se ha estrenado en Mask Singer por todo lo alto. La máscara más musical de la temporada ha dado el do de pecho en su primera actuación deleitando a todos los presentes con una inolvidable interpretación de ‘I Gotta Feeling’, de Black Eyed Peas.

Micrófono da la nota con ‘I Gotta Feeling’ y divide a los investigadores

Sin embargo, ni su voz cantando sobre el escenario, ni las pistas que ha dejado en su presentación (enlazar pistas Micrófono) han parecido esclarecer nada a los investigadores en los que había disparidad de opiniones… ¿Será cantante profesional? ¿Se trata de una famosa internacional?

La tensión ha subido de tono cuando Ana Milán, la más veterana, ha amenazado con pulsar el botón del delatador. "Lo tengo clarísimo", ha sentenciado con firmeza antes de lanzar su gran apuesta: la artista Carla Bruni.

Por su parte, Boris Izaguirre ha preferido tirar de agenda personal para señalar a su amiga, la mítica Naomi Campbell, con quien ha compartido desfiles, mientras que Juan y Medio ha cruzado el charco para apuntar directamente a Scarlett Johansson.

Cerrando el círculo de teorías, Ruth Lorenzo ha preferido alejarse de la música para centrarse en el cine, sugiriendo que bajo los destellos de Micrófono se esconde Elsa Pataky. ¿Quién habrá estado más acertado?

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