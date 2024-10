El calvario de Ana Obregón con la máscara de Palomitas: "A las dos de la mañana me fui a Urgencias, me moría"

Ha sido una de las primeras fantasías de la cuarta edición de Mask Singer: ¡Ana Obregón se escondía bajo la máscara de Palomitas! La presentadora ha sido descubierta por Javier Ambrossi y por Javier Calvo, que no ha dudado en pulsar el botón delatador. Entre las pistas y su voz cantando 'Flowers', de Miley Cyrus, el investigador estaba convencido de que era ella.

"He vivido los dolores de mi hijo en los últimos meses y no tengo ningún derecho a quejarme"

Tras el programa, Ana ha charlado con Arturo Valls, a quien ha explicado que ha disfrutado muchísimo de la experiencia pero que también ha sufrido por "la barbaridad" que pesaba todo el traje. ¡Apenas podía moverse! En su caso, el problema se vio agravado por la ciática que sufre. De hecho, ha recordado la noche en la que fue ha probarse la máscara: "A las dos de la mañana me fui a Urgencias, me moría". Sin embargo, la presentadora quiso relativizar esas molestias. "He vivido los dolores de mi hijo en los últimos meses y no tengo ningún derecho a quejarme", ha reflexionado al recordar a su hijo Aless.

Arturo también ha señalado que nuestra Palomitas tiene claustrofobia. "Me olvidé de ella del dolor que tenía", ha confesado Ana. De hecho, en el escenario salió el animal escénico que lleva dentro: "Lo único que quería es que saliera bien". ¡Descubre en el vídeo lo que nos ha contado!