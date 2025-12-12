Antena3
‘Origin of Love’ une a Mika y sus semifinalistas en un número que desbordó creatividad

Pedro y Javier se subieron con el coach al escenario para interpretar uno de sus temas.

Equipo Mika

Celia Gil
Publicado:

El escenario de La Voz se llenó de energía cuando Mika salió a cantar ‘Origin of Love’ acompañado por sus dos semifinalistas. El coach regaló un número lleno de personalidad, en el que las tres voces encajaron a la perfección.

Pedro y Javier siguieron a su coach en el escenario con una química muy especial y juntos crearon una actuación que hizo vibrar el plató de La Voz.

Con este número, el equipo Mika reafirma su identidad artística en la edición, ofreciendo un momento vibrante y lleno de fuerza que destacó como uno de los más especiales de la semifinal.

Audrey y Victoria, semifinalistas del equipo Malú

Audrey y Victoria son las semifinalistas del equipo Malú

Javier

¡Piel de gallina! Javier revoluciona la semifinal de La Voz con ‘¿Y si fuera ella?’

Equipo Mika

‘Origin of Love’ une a Mika y sus semifinalistas en un número que desbordó creatividad

Oihan

Oihan sorprende con una potente versión de Rocío Jurado en La Voz

Pablo López canta ‘El Patio’ junto a Antía y Aroa en uno de los momentos más emotivos de la semifinal
Actuación | Última semifinal

Pablo López canta ‘El Patio’ junto a Antía y Aroa en uno de los momentos más emotivos de la semifinal

Audrey
Actuación | Última semifinal

Audrey arrasa en La Voz con una actuación espectacular de Whitney Houston

Orozco
Mejores momentos | última semifinal

Antonio Orozco vuelve a La Voz para cantar junto a los ocho semifinalistas

El artista ha protagonizado un momento muy especial al cantar ‘Despierta’ en el escenario.

Yatra, Malú y Mika
Mejores momentos | última semifinal

Los coaches encienden la semifinal de La Voz con una apertura que emociona al público

Malú, Yatra y Mika se suben al escenario en esta gala decisiva para interpretar ‘En guerra’, del coach colombiano y ‘Me fui’, el éxito de la madrileña.

