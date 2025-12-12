‘Origin of Love’ une a Mika y sus semifinalistas en un número que desbordó creatividad

El escenario de La Voz se llenó de energía cuando Mika salió a cantar ‘Origin of Love’ acompañado por sus dos semifinalistas. El coach regaló un número lleno de personalidad, en el que las tres voces encajaron a la perfección.

Pedro y Javier siguieron a su coach en el escenario con una química muy especial y juntos crearon una actuación que hizo vibrar el plató de La Voz.

Con este número, el equipo Mika reafirma su identidad artística en la edición, ofreciendo un momento vibrante y lleno de fuerza que destacó como uno de los más especiales de la semifinal.