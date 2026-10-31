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Actuación| Batallas

Isabel y Pitú crean magia en La Voz y Mika apuesta por Pitú como ganador de la Batalla

Isabel y Pitú han inaugurado las Batallas del equipo de Mika con ‘Yo sé que te amaré’. Su sensibilidad ha conquistado al coach, que finalmente ha elegido a Pitú para continuar en La Voz.

Pitú e Isabel en La Voz

Isabel y Pitú crean magia en La Voz y Mika apuesta por Pitú como ganador de la Batalla

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Celia Gil
Celia Gil
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La música ha sido la gran protagonista de la primera Batalla del equipo de Mika. Isabel y Pitú han unido sus voces para interpretar ‘Yo sé que te amaré’, regalándonos una actuación llena de sensibilidad y complicidad.

Los dos talents han conseguido emocionar con una versión en la que han apostado por conectar con la canción antes que por lucirse individualmente: “Habéis sacrificado la demostración para poder hacer música”, ha asegurado Mika tras escucharles.

El coach ha valorado especialmente la manera en la que ambos han trabajado juntos, convirtiendo su enfrentamiento en un momento muy especial sobre el escenario de La Voz.

Finalmente, Mika ha decidido que Pitú continúe en su equipo, convirtiéndose en el ganador de su primera Batalla.

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