Fran se deja el alma con Alejandro Sanz, pero se queda a las puertas de entrar en La Voz

Tras vivir la gran sorpresa en el programa anterior, Fran regresó al plató de La Voz con la ilusión por las nubes y la emoción a flor de piel. El talent interpretó ‘A que no me dejas’ de Alejandro Sanz, una canción con entrega y sentimiento, logrando emocionar al público.

Sin embargo, a pesar de su voz y la pasión que puso sobre el escenario, ninguno de los coaches llegó a pulsar el botón durante su actuación.

Al terminar, Malú fue la primera en romper el silencio con unas palabras de cariño: “Qué fatiga, has hecho cosas muy bonitas”, confesó emocionada. La coach añadió: “Espero y deseo tener la oportunidad de volver a escucharte ahí encima”, dejando claro que su voz no pasó desapercibida.

Sebastián Yatra también quiso consolarlo con un mensaje lleno de empatía: “Los noes duelen mucho, y todos los que estamos aquí hemos recibido un no, pero depende de ti el tiempo que dure”.

Con su mensaje, el colombiano resumió la esencia de La Voz: seguir adelante, aprender y no dejar de soñar. ¡Así ha sido su actuación!