Fran se deja el alma con Alejandro Sanz, pero se queda a las puertas de entrar en La Voz
El talent se subió al escenario para cantar ‘A que no me dejas’ con mucho corazón, pero ninguno de los coaches pulsó el botón para tenerle en su equipo.
Tras vivir la gran sorpresa en el programa anterior, Fran regresó al plató de La Voz con la ilusión por las nubes y la emoción a flor de piel. El talent interpretó ‘A que no me dejas’ de Alejandro Sanz, una canción con entrega y sentimiento, logrando emocionar al público.
Sin embargo, a pesar de su voz y la pasión que puso sobre el escenario, ninguno de los coaches llegó a pulsar el botón durante su actuación.
Al terminar, Malú fue la primera en romper el silencio con unas palabras de cariño: “Qué fatiga, has hecho cosas muy bonitas”, confesó emocionada. La coach añadió: “Espero y deseo tener la oportunidad de volver a escucharte ahí encima”, dejando claro que su voz no pasó desapercibida.
Sebastián Yatra también quiso consolarlo con un mensaje lleno de empatía: “Los noes duelen mucho, y todos los que estamos aquí hemos recibido un no, pero depende de ti el tiempo que dure”.
Con su mensaje, el colombiano resumió la esencia de La Voz: seguir adelante, aprender y no dejar de soñar. ¡Así ha sido su actuación!
