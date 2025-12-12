Oihan sorprende con una potente versión de Rocío Jurado en La Voz

Oihan, una de las voces más personales del equipo de Sebastián Yatra, volvió a dejar huella en la última semifinal de La Voz con una apuesta tan arriesgada como emocionante: ‘Como una ola’, el icónico éxito de Rocío Jurado.

Desde que comenzó la edición, Oihan se ha consolidado como la gran apuesta de Yatra, quien ha confiado plenamente en su sensibilidad, su timbre único y su capacidad de conectar con el público.

En esta semifinal tan decisiva, el talent demostró su valentía al enfrentarse a una canción legendaria, logrando imprimirle su estilo propio sin perder la esencia de la original. Su actuación fue intensa, elegante y llena de emoción. ¿Será uno de los elegidos por el público?