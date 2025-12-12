Antena3
Actuación | Última semifinal

Oihan sorprende con una potente versión de Rocío Jurado en La Voz

El talent del equipo de Sebastián Yatra se la juega al cantar en español ‘Como una ola’ en la última semifinal.

Oihan

Celia Gil
Oihan, una de las voces más personales del equipo de Sebastián Yatra, volvió a dejar huella en la última semifinal de La Voz con una apuesta tan arriesgada como emocionante: ‘Como una ola’, el icónico éxito de Rocío Jurado.

Desde que comenzó la edición, Oihan se ha consolidado como la gran apuesta de Yatra, quien ha confiado plenamente en su sensibilidad, su timbre único y su capacidad de conectar con el público.

En esta semifinal tan decisiva, el talent demostró su valentía al enfrentarse a una canción legendaria, logrando imprimirle su estilo propio sin perder la esencia de la original. Su actuación fue intensa, elegante y llena de emoción. ¿Será uno de los elegidos por el público?

“Creo que puedes ganar este concurso”: Yatra lanza la frase que nadie esperaba en La Voz

