La tercera noche de Audiciones a ciegas de ‘La Voz’: una gala para todos los estilos con flamenco, rock, lírico y pop

Los coaches han llegado ya a la mitad de las galas de Audiciones a ciegas y la lucha es cada vez más intensa por conseguir a los mejores talents del programa. Luis Fonsi, Pablo López, Laura Pausini y Antonio Orozco han sacado sus mejores armas y han conseguido grandes voces en esta tercera gala de ‘La Voz’.

EQUIPO ANTONIO OROZCO

La primera talent que pasó por la tercera noche de Audiciones a ciegas protagonizó un momento de lo más entrañable. Esperanza Bonelo regresó al programa tras pasar por ‘La Voz Kids’ cantando una fascinante versión del tema 'Arráncame' de Vanesa Martín. Tras ganarse el pleno y elegir el equipo de Antonio Orozco, pudo cumplir su sueño de cantar a su lado el tema ‘Mi héroe’, recordando así el vídeo viral que triunfó en la pandemia.

Salma Díaz fue la segunda talent que se llevó Antonio Orozco tras otro de los plenos de la gala. La joven malagueña llegó al corazón de los cuatro coaches desde que comenzó a interpretar el tema ‘Casi te rozo’ de Vanesa Martín. Además, reveló que escogía el equipo del coach catalán para cumplir el sueño de su madre.

EQUIPO LUIS FONSI

Génesis de Jesús fue el primero en sumarse al equipo de Luis Fonsi en las terceras Audiciones a ciegas. El joven talent impresionó a los cuatro coaches llevándose un pleno al escucharle versionar el tema 'All of me' de John Legend.

El segundo talent que consiguió el coach puertorriqueño fue la voz de Félis Arriezu. Un joven que logró superar todos sus miedos para enfrentarse al enorme escenario de ‘La Voz’ interpretando el tema 'Can I be him' de Sam Smith acompañado de su guitarra.

EQUIPO PABLO LÓPEZ

Javier Santacruz mostró una personalidad única con una peculiar versión de la canción ‘Back to black’ de Amy Winehouse. Una audición que desató la sorpresa en los coaches y cautivó por completo a Pablo López, quién lo consiguió para su equipo.

El coach malagueño seleccionó la bonita voz de Ana Corbel. Una talent de Jaén que emocionó con una bonita copla contemporánea cantando 'María la portuguesa'. Pablo López se giró en el último segundo llevándose a la artista automáticamente a su equipo.

Josué Sánchez fue el último talent en unirse al equipo del malagueño en esta tercera gala de Audiciones. El concursante sorprendió a todos con una versión única del famoso tema 'Billie Jean' de Michael Jackson. Aunque Pablo López bloqueó a Luis Fonsi, tuvo que enfrentarse a Laura Pausini por el talent, que acabó escogiendo al malagueño.

EQUIPO LAURA PAUSINI

Laura Pausini luchó como nunca contra Antonio Orozco por hacerse con la voz lírica de la noche. Eva Marco demostró su impresionante potencia vocal cantando el tema ‘Casta diva’ de Vicenzo Bellini.

Finalmente, el último talent en pasar por la tercera noche de Audiciones a ciegas fue Javier Simón. El malagueño se subió con fuerza al escenario y dejó a todos alucinados con su estilo único interpretando una versión del tema ‘Overjoyed’ de Stevie Wonder. El talent logró revolucionar a los coaches al escuchar una de sus canciones favoritas y escogió a la coach italiana con gran seguridad: “Me voy a ir con la jefa Laura Pausini”.

Resumen de equipos