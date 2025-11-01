La ilusión de Jorge Fernández con la canción de La prueba de velocidad: “Es una de mis favoritas de todos los tiempos”

El gusto musical del presentador es muy característico y se nota mucho sus preferencias. La sonrisa le ha iluminado la cara al ver que una de sus canciones preferidas iba a ser el siguiente panel.

“¿Tú lo sabías?”, le ha preguntado Jorge Fernández a su copresentadora cuando ha leído la tarjeta con las indicaciones del panel.

David ha conseguido descifrar el nombre de la canción y el plató se ha puesto en pie cuando la banda ha interpretado este tema.

El presentador del programa ha bailado y cantado la canción al ritmo de la banda y de la increíble voz de Tayra Taylor y acompañada por el ritmazo de los músicos.

¡Disfruta del momentazo en el vídeo de arriba!