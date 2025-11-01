MEJORES MOMENTOS | 1 DE NOVIEMBRE
La ilusión de Jorge Fernández con la canción de La prueba de velocidad: “Es una de mis favoritas de todos los tiempos”
El presentador se ha llevado una grata sorpresa al conocer la canción que se ocultaba detrás de la prueba de velocidad.
El gusto musical del presentador es muy característico y se nota mucho sus preferencias. La sonrisa le ha iluminado la cara al ver que una de sus canciones preferidas iba a ser el siguiente panel.
“¿Tú lo sabías?”, le ha preguntado Jorge Fernández a su copresentadora cuando ha leído la tarjeta con las indicaciones del panel.
David ha conseguido descifrar el nombre de la canción y el plató se ha puesto en pie cuando la banda ha interpretado este tema.
El presentador del programa ha bailado y cantado la canción al ritmo de la banda y de la increíble voz de Tayra Taylor y acompañada por el ritmazo de los músicos.
