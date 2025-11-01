Jessica brilla en La ruleta de la suerte noche resolviendo un panel por 11.650 eurazos

Uno de los mejores momentos de la noche del tercer programa ha sido el que ha protagonizado Jessica. El panel no lo había empezado ella, pero ha aprovechado su turno para sumar una increíble cifra.

La concursante no solo ha ganado el panel con un increíble premio, sino que además ha conseguido uno de los gajos de 25.000 euros que podría sumar al marcador en la final. Además, Jessica ha acertado en el gajo de los 5.000 euros, una de las tiradas de La ruleta de la suerte noche más complicadas de conseguir al estar entre dos quiebras.

La concursante ha estado magnífica y ha dejado una de las mejores actuaciones de la noche.