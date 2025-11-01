¡Que emoción! Este panel ha tenido de todo

El panel ha comenzado muy bien para David, consiguiendo uno de los cuatro gajos de 25.000 euros que hay repartidos por la ruleta, hasta que ha caído en la quiebra y ha tenido que usar el comodín que tenía guardado para poder seguir tirando. Pero esta vez no era su tirada, porque ha vuelto a perder el turno al fallar una letra que no había en el panel.

El turno le ha llegado a Maribel, la concursante ha logrado 11.000 euros en dos tiradas, pero en la tercera ha caído en el gajo que te divide por la mitad su marcador. Maribel no se la ha querido jugar y ha resuelto por 5.500 euros más los 2.000 por resolver la pregunta que escondía el panel.

Con un total de 7.500 euros, el panel ha dejado todo tipo de emociones. ¡Échale un ojo en el vídeo de arriba!