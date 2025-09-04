Antena 3 LogoAntena3
Su opinión sobre la vicepresidenta

El zasca de Pérez-Reverte a Yolanda Díaz: "Se suicida sola con dejarla hablar"

El invitado de El Hormiguero ha tenido unas palabras para la vicepresidenta del Gobierno cuando estaba hablando de lo que piensa que será el futuro de Pablo Iglesias.

Carmen Pardo
Publicado:

Arturo Pérez-Reverte ha vaticinado el que en su opinión será el futuro de Pablo Iglesias cuando Pedro Sánchez abandone el poder.

La teoría de Arturo Pérez-Reverte sobre el futuro de Pablo Iglesias: "Quiere liderar una liga antifascista"

El escritor ha asegurado que “Pablo Iglesias quiere vengarse, en primer lugar, de Yolanda Díaz, pero Yolanda se suicida sola con dejarla hablar” ha explicado Pérez-Reverte en El Hormiguero.

Para el periodista “hay que ser buenos y comeros el bocadillo y no decir palabrotas”, esa es la definición de la ministra de Economía y Trabajo Social para Arturo Pérez-Reverte.

En las venganzas que el escritor vaticina de Pablo Iglesias también está el presidente del Gobierno, “A Sánchez lo quiere matar, es su objetivo principal políticamente” ha asegurado el invitado de El Hormiguero.

Programas

