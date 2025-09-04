El zasca de Pérez-Reverte a Yolanda Díaz: "Se suicida sola con dejarla hablar"

Arturo Pérez-Reverte ha vaticinado el que en su opinión será el futuro de Pablo Iglesias cuando Pedro Sánchez abandone el poder.

El escritor ha asegurado que “Pablo Iglesias quiere vengarse, en primer lugar, de Yolanda Díaz, pero Yolanda se suicida sola con dejarla hablar” ha explicado Pérez-Reverte en El Hormiguero.

Para el periodista “hay que ser buenos y comeros el bocadillo y no decir palabrotas”, esa es la definición de la ministra de Economía y Trabajo Social para Arturo Pérez-Reverte.

En las venganzas que el escritor vaticina de Pablo Iglesias también está el presidente del Gobierno, “A Sánchez lo quiere matar, es su objetivo principal políticamente” ha asegurado el invitado de El Hormiguero.