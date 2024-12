Las palabras de agradecimiento de Manuel a Orozco tras ganar La Voz: “Antonio me ha dado la vida”

La emoción inundó el escenario de La Voz cuando Eva González anunciaba al ganador de la edición. Manuel Ayra se hacía con ese ansiado trofeo, convirtiéndose en la mejor voz de este país.

La euforia se desató sobre el escenario, dejándonos la gran imagen de la Final y, posiblemente, uno de los momentazos de la edición: Eva González rapándole la cabeza a Orozco, haciéndole cumplir la promesa que hizo si ganaba La Voz 2024 con Manuel.

Tras cantar como el flamante ganador, Manuel y Orozco nos han dejado sus primeras palabras tras ganar juntos la edición. El coach se ha mostrado muy orgulloso de su talent y está deseando empezar a trabajar con él fuera de La Voz.

“Ha sido la gente que lo ha traído hasta aquí, ahora le toca a él”, ha señalado Orozco. Por su parte, Manuel no se esperaba ser el ganador de La Voz, reconociendo que “han valido mucho la pena los esfuerzos”.

El talent se ha mostrado muy contento por su victoria en La Voz. Eso sí, Manuel sabe que gran parte de este éxito ha sido gracias a Orozco, su coach: “Antonio me ha dado la vida”, ha confesado el talent, desvelando que no creía mucho en sí mismo, pero que Orozco vio algo en Manuel desde el principio que ha sabido explotar hasta ganar La Voz. ¡Dale al play no te pierdas las primeras palabras del ganador!