Omar y Sergio dejan sin respiración a Pablo López con Lewis Capaldi: "Lo he sentido"

La emoción se ha apoderado del escenario de La Voz con Omar y Sergio, que han inaugurado las segundas Batallas del equipo de Pablo López interpretando ‘Bruises’, de Lewis Capaldi.

Los dos artistas han conseguido transmitir toda la sensibilidad de la canción, regalándonos una actuación que ha dejado sin respiración a los coaches: “He sentido el aire que habéis sentido los dos cuando ha acabado la canción”, ha asegurado Pablo López, impresionado por el momento.

Una Batalla que ha demostrado el enorme talento de ambos y todo el camino que todavía tienen por delante en la música.

Finalmente, Pablo López ha decidido que Omar continúe en su equipo, convirtiéndose en el ganador de este emocionante enfrentamiento. ¡Vuelve a verlo!