Las lágrimas de los coaches en La Voz: recordamos los momentos más emotivos del concurso

Muy pronto vuelve la sexta edición de La Voz a Antena 3. Malú, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco vuelven a la carga un año más dispuestos a encontrar las mejores voces del país.

Una edición que será muy especial en donde el tráiler nos ha avanzado que los coaches se quedarán impresionados con los talentos que este año pisarán el escenario.

Nuestros coaches conocen muy bien lo que es sentarse en el sillón rojo de La Voz y es que han vivido momentos muy emotivos en el plató de La Voz. Lágrimas, risas, actuaciones memorables y muchas sorpresas. ¡Repasamos algunos de los momentos más emotivos de la historia de La Voz!

La promesa que hizo llorar a Pablo López

Armand Martín, mánager del malagueño, sorprendió a Pablo López con un vídeo y unas palabras que le provocaron las lágrimas. El coach no pudo evitar emocionarse al recordar la promesa que le hizo su amigo hace más de 10 años. ¡Momentazo!

La emoción de Malú con su amigo Pablo Alborán

La emoción también estuvo presente cuando Malú, visiblemente conmovida, lloró durante el dúo de Miguel Moreno y Pablo Alborán. La poderosa interpretación de ambos artistas, hace ya unos años, tocó las fibras más sensibles de la coach, mostrando que el arte y la música tienen la capacidad de evocar sentimientos profundos y auténticos.

Luis Fonsi se derrumba con las palabras de Antonio Orozco

Por último, uno de los momentos que nunca olvidaremos de la primera edición de La Voz en Antena 3, fue cuando Luis Fonsi se derrumbó tras las palabras de Antonio Orozco. "Luis Fonsi me cambió la vida": reconoció Antonio Orozco, tras confesar que el coach puertorriqueño le ayudó en uno de los peores momentos de su vida.

Las lágrimas de Orozco con una actuación

El coach no pudo contener las lágrimas al escuchar a una talent cantar 'Aunque tu no lo sepas'. Orozco se quedó sin palabras, y a pesar de que reconoció lo mucho que se había emocionado, tuvo que dejar de hablar para no llorar.

¡Qué monmentazos! Seguro que este año viviremos momentos muy especiales que nos van a dejar sin palabras.

Muy pronto, vuelve la nueva edición de La Voz a Antena 3.