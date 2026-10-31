Mika reconoce las dificultades de la Batalla de Nico y Lingyun: “No es una Batalla normal”

No todas las Batallas son fáciles de preparar y Nico y Lingyun lo han comprobado durante sus ensayos. Los dos talents del equipo de Mika se han enfrentado con ‘Human’, de Christina Perri, una canción en la que han tenido que encontrar el equilibrio entre dos estilos muy diferentes.

“Son dos artistas muy distintos”, han coincidido los coaches después de escuchar su actuación. Mika ha reconocido que el proceso no ha sido sencillo: “No es una Batalla normal. Desde el primer ensayo ha sido difícil”.

A pesar de las complicaciones, ambos han trabajado para sacar adelante la canción y lo han intentado hasta el final. El coach ha valorado su esfuerzo y no ha querido alargar más la espera antes de anunciar su decisión.

Finalmente, Mika ha elegido a Nico para continuar su aventura en La Voz.