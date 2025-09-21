La verdad de Mar Flores cuestionada: las versiones de la presunta infidelidad a Fernández-Tapias

Mar Flores ha publicado sus memorias 'Mar en calma' para dar su verdad sobre muchos de los acontecimientos que se han contado sobre su vida. Lo hace ahora, en un momento donde señala que ha encontrado su paz interior, teniendo capacidad para no echar culpa a nadie.

Entre sus páginas el lector navega por las relaciones de amor que la modelo ha tenido a lo largo de su trayectoria. Cuenta su verdad, algo de lo que no están de acuerdo muchos de estos nombres: "Dice medias verdades", señala el mánager que, según él: "Hizo a Mar Flores".

¿Hubo infidelidad a Fernández-Tapias?

La prensa de aquellos años aseguró que la relación que mantenía con Fernández-Tapias se solapó con la que comenzó junto a Alessandro Lequio. Un hecho que la propia Mar Flores desmiente en sus memorias y en el plató de Y ahora Sonsoles: "No jugaría nunca con mi relación con Fernando".

Estas palabras se contradicen con lo que el ya mencionado mánager, quien asegura que la relación entre ellos se rompió el día que volvieron de un viaje de París.

Se trata de un viaje al que le invita personalmente Fernández-Tapias a todo. Según señala el mánager, a su regreso, Mar Flores le pide que le haga un favor que consistiría en decir algo de Fernández-Tapias, a lo él se niega. Desde que se bajaron del avión, no volvió a verla.

Por si fuera poco, estos días Ana Obregón ha estado en el plató de Y ahora Sonsoles, asegurando que Mar Flores sí fue infiel a Fernández-Tapias.

La actriz cuenta como un día, Alessandro Lequio le confiesa que está manteniendo una relación con la modelo. Ana no da crédito porque justo acababa de ver en la prensa que se confirmaba la relación con Fernández-Tapias.

Ana Obregón ha aprovechado el momento para dejar claro que nunca ha tenido, ni tiene, algo en contra de Mar Flores ya que "solo la he visto dos veces en mi vida". A pesar de ello, la bióloga siempre ha defendido al padre de su hijo.

De hecho, es algo de lo que Mar Flores siempre tiene en cuenta y, por eso, en la entrevista con Sonsoles Ónega señala que: "Está muy bien defender al padre de tu hijo, pero no machando a una mujer que no ha hecho nada".

La relación con Carlo: le advirtieron

El que fue representante de Mar Flores también ha confesado que vivió toda la relación que Mar Flores con Carlo Costanzia ya que: "Yo le presento a Carlo, era vecino mío".

Todo surge de forma natural. Un día la modelo estaba en la agencia y de pronto llegó Carlo. El mánager les presentó. Desde ese momento se conocieron.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el mánager vivió momentos duros y conflictivos con Mar Flores ya que él le advirtió sobre cómo era Carlo. Aconseja a Mar Flores de que no se casara con él porque era "un hombre que tenía un carácter muy malo y que la iba a llevar por una vida imposible".

Ejemplo de esa época es el testimonio de Elsa Anka, con quien compartía habitación en hoteles cuando ambas trabajaban como modelos en distintas pasarelas: "Tenía moratones".

El pasado de Mar Flores vuelve al presente al publicar sus memorias 'Mar en calma', donde los nombres que menciona, y los que no, han querido dar su versiones sobre los hechos que compartieron con ella a lo largo de su vida.