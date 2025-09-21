Victoria de Marichalar, sorprendida por las palabras de su mejor amiga: “Es la primera vez que la escucho decir algo bonito de mí”

La relación de Victoria de Marichalar y Rochi Laffón viene desde niñas, ambas se consideran prácticamente familia, “somos como hermanas” han contado en Emparejados.

Rocío Laffón ha definido a Victoria en la intimidad, “es una niña super normal, con un corazón enorme, muy llana”, ha dicho la sevillana.

Unas palabras que ha querido puntualizar Victoria de Marichalar, “es la primera vez que la escucho decir algo bonito de mi”, ha asegurado la hija de la infanta Elena. La influencer ha definido a su mejor amiga como “una tía diez que consigue todo lo que se propone”.