Audrey arrasa en La Voz con una actuación espectacular de Whitney Houston

En la última semifinal de La Voz, Audrey, del equipo de Malú, se enfrentó a uno de los temas más icónicos y exigentes de la música: ‘Saving all my love for you’, de Whitney Houston.

Con esta elección, la talent buscó demostrar su potencia vocal, su control y su capacidad para asumir retos grandes en un momento decisivo de la competición.

Sobre el escenario, Audrey desplegó una actuación elegante y llena de fuerza, poniendo en valor su evolución desde las Audiciones. Recordemos que Audrey fue el botón de arrepentimiento de su coach y la más votada por el público en su equipo durante la primera semifinal.

La artista afronta esta semifinal dispuesta a convencer al público y a dejar una huella imborrable en el programa. ¡Vota aquí para que siga en el programa!