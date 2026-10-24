Ana Pé cumple su sueño: canta con Mika, la persona que le hizo adentrarse en el mundo de la música

¡Ana Pé no podía imaginar un final mejor para su paso por las Audiciones a ciegas de La Voz 2026! Después de conseguir que tres coaches se girasen y decantarse por el equipo de Mika, la talent ha vivido un momento que difícilmente olvidará.

Durante su valoración, Ana había confesado que llevaba escuchando la música de Mika desde que estaba en el vientre de su madre, cuando sonó por primera vez para ella 'Grace Kelly'. Una conexión muy especial que había sido decisiva para elegir al artista como su coach.

Pero la sorpresa no ha terminado ahí. Después de conseguir incorporarla a su equipo, Mika ha cantado junto a Ana Pé, haciendo realidad el sueño de la joven de compartir escenario con uno de sus grandes referentes musicales.

¡Una forma inmejorable de poner el broche de oro a las Audiciones a ciegas y cerrar el equipo de Mika de cara a la siguiente fase de La Voz!