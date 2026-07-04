Valery prende fuego al escenario de La Voz Kids con una actuación llena de fuerza y actitud

Valery salió al escenario de La Voz Kids dispuesta a demostrar que los Asaltos también son un espectáculo. La joven talent apostó por ‘Girl on fire’ de Alicia Keys y protagonizó una actuación llena de energía, baile y una presencia escénica arrolladora que conquistó al público desde el primer segundo.

Con una puesta en escena espectacular y una actitud desbordante, Valery defendió una de las canciones más potentes de la noche sin perder el control en ningún momento. Su interpretación hizo vibrar el plató y volvió a poner de manifiesto el enorme nivel de esta edición.

Luis Fonsi no ocultó su admiración al terminar la actuación: “Qué nivel”, comentó el coach, consciente de la dificultad que supone tomar decisiones con el nivel de su equipo.

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