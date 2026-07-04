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Actuación | Asaltos

Valery prende fuego al escenario de La Voz Kids con una actuación llena de fuerza y actitud

La talent deslumbra en los Asaltos con ‘Girl on fire’ y confirma el altísimo nivel de la edición de La Voz Kids.

Valeria en La Voz Kids

Valery prende fuego al escenario de La Voz Kids con una actuación llena de fuerza y actitud

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Celia Gil
Celia Gil
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Valery salió al escenario de La Voz Kids dispuesta a demostrar que los Asaltos también son un espectáculo. La joven talent apostó por ‘Girl on fire’ de Alicia Keys y protagonizó una actuación llena de energía, baile y una presencia escénica arrolladora que conquistó al público desde el primer segundo.

Con una puesta en escena espectacular y una actitud desbordante, Valery defendió una de las canciones más potentes de la noche sin perder el control en ningún momento. Su interpretación hizo vibrar el plató y volvió a poner de manifiesto el enorme nivel de esta edición.

Luis Fonsi no ocultó su admiración al terminar la actuación: “Qué nivel”, comentó el coach, consciente de la dificultad que supone tomar decisiones con el nivel de su equipo.

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