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“Se me olvida todo lo malo”: Lola emociona con Malú y vuelve a brillar en La Voz Kids

La talent demuestra por qué el coach decidió pulsar el botón de arrepentimiento con su actuación en La Voz Kids.

Lola en La Voz Kids

“Se me olvida todo lo malo”: Lola emociona con Malú y vuelve a brillar en La Voz Kids

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Celia Gil
Celia Gil
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Lola volvió a confirmar en los Asaltos de La Voz Kids que la decisión de Luis Fonsi de recuperarla con el botón del arrepentimiento fue todo un acierto.

La joven talent, que tuvo una segunda oportunidad gracias al coach puertorriqueño, se subió al escenario para interpretar ‘Blanco y negro’ de Malú y dejó una de las actuaciones más emotivas de la noche.

Con una interpretación llena de sensibilidad y personalidad, Lola volvió a demostrar el enorme talento que lleva dentro. Su forma de conectar con la canción hizo que el plató quedara completamente en silencio antes de estallar en aplausos al terminar la actuación.

Luis Fonsi no ocultó la admiración que siente por su artista: “Cuando escucho a Lola se me olvida todo lo malo de la vida”, confesó el coach tras verla cantar, dejando una de las frases más bonitas de la noche.

El puertorriqueño también recordó el momento en el que decidió utilizar el botón del arrepentimiento para devolverla a la competición: “Qué gran idea esto del arrepentimiento, que vivan los arrepentimientos”, comentó entre sonrisas.

Antes de terminar, quiso reconocer el trabajo de la talent: “Lo has hecho tú sola”, destacó orgulloso. ¡Revive en el vídeo de arriba su actuación!

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