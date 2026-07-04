Actuación | Asaltos
Dani pone el broche al equipo Fonsi con una actuación que conmueve a todo el plató
El talent cierra hace una inolvidable versión de ‘Never enough’ en el escenario de La Voz Kids.
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Dani fue el encargado de cerrar los Asaltos del equipo de Luis Fonsi y lo hizo dejando una de las actuaciones más emocionantes de la noche. El joven talent interpretó ‘Never enough’, la banda sonora de The Greatest Showman, y consiguió crear un momento que terminó desbordando de emoción a coaches y asesores.
La intensidad de la interpretación y la sensibilidad con la que Dani defendió la canción hicieron que el plató quedara completamente emocionado. Su actuación llegó especialmente al corazón de Melody y Leire Martínez, que no pudieron contener las lágrimas.
“La llorera que tengo yo aquí”, confesó Melody entre risas y emoción a Fonsi, mientras intentaba recuperarse después de escuchar al pequeño artista.
Luis Fonsi tampoco daba crédito a lo que acababa de ocurrir sobre el escenario: “No me creo lo que acaba de pasar, honestamente”, reconoció el coach tras comprobar el impacto que la actuación de Dani había provocado en todo el plató.
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