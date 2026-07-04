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Actuación | Asaltos

Dani pone el broche al equipo Fonsi con una actuación que conmueve a todo el plató

El talent cierra hace una inolvidable versión de ‘Never enough’ en el escenario de La Voz Kids.

Dani en La Voz Kids

Dani pone el broche al equipo Fonsi con una actuación que conmueve a todo el plató

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Celia Gil
Celia Gil
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Dani fue el encargado de cerrar los Asaltos del equipo de Luis Fonsi y lo hizo dejando una de las actuaciones más emocionantes de la noche. El joven talent interpretó ‘Never enough’, la banda sonora de The Greatest Showman, y consiguió crear un momento que terminó desbordando de emoción a coaches y asesores.

La intensidad de la interpretación y la sensibilidad con la que Dani defendió la canción hicieron que el plató quedara completamente emocionado. Su actuación llegó especialmente al corazón de Melody y Leire Martínez, que no pudieron contener las lágrimas.

“La llorera que tengo yo aquí”, confesó Melody entre risas y emoción a Fonsi, mientras intentaba recuperarse después de escuchar al pequeño artista.

Luis Fonsi tampoco daba crédito a lo que acababa de ocurrir sobre el escenario: “No me creo lo que acaba de pasar, honestamente”, reconoció el coach tras comprobar el impacto que la actuación de Dani había provocado en todo el plató.

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