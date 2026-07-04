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Se come el escenario con su actuación: Enzo se atreve con ‘Roma’ en La Voz Kids

El talent se sube al escenario de La Voz Kids con un objetivo claro: emocionar a su coach con su canción.

Enzo en La Voz Kids

Se come el escenario con su actuación: Enzo se atereve con ‘Roma’ en La Voz Kids

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Celia Gil
Celia Gil
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Cantar una canción delante de quien la escribió ya es un reto para cualquier artista. Hacerlo con solo 10 años y en los Asaltos de La Voz Kids tiene todavía más mérito. Enzo asumió ese desafío interpretando ‘Roma’, uno de los temas más personales de Luis Fonsi, y consiguió conquistar el escenario con una actuación llena de frescura y emoción.

Lejos de conterse por la presencia de su coach, el pequeño disfrutó de cada segundo sobre el escenario. Su naturalidad, su carisma y la forma en la que conectó con la canción hicieron que el público y los coaches no dejaran de sonreír durante toda la interpretación.

“Lo de Enzo es especial. Desde que entras estamos sonriendo”, reconoció Luis Fonsi tras terminar la actuación, dejando claro que el talento del pequeño va mucho más allá de la voz.

El coach también quiso destacar la dificultad añadida del tema: “Es una canción con mucha información y te tocó hacer el trabajo de dos”, explicó, valorando el esfuerzo que supone interpretar un tema hecho para dos voces. ¡Nos encanta!

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