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Las palabras de Fonsi a la forma de interpretar de Evolett: “Has exprimido cada momento”

La talent conquista a coaches y asesores en La Voz Kids con una delicada versión de Laura Pausini

Evolett en La Voz Kids

Las palabras de Fonsi a la forma de interpretar de Evolett: “Has exprimido cada momento”

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Celia Gil
Celia Gil
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Evolett ha sido la encargada de inaugurar los Asaltos del equipo de Luis Fonsi en La Voz Kids y lo ha hecho dejando una gran impresión. La talent se subió al escenario para interpretar ‘En cambio no’ de Laura Pausini, una canción cargada de emoción con la que volvió a demostrar su sensibilidad y capacidad para transmitir.

Desde los primeros minutos, Evolett consiguió captar la atención de coaches y asesores gracias a una interpretación muy cuidada, llena de matices y emoción. La talent defendió cada frase con una gran madurez, convirtiendo su actuación en uno de los momentos más destacados del arranque de la gala.

Luis Fonsi no tardó en felicitar a su talent por el trabajo realizado: “Qué manera de exprimir cada momento de la canción”, destacó el coach, impresionado por la forma en la que Evolett consiguió conectar con la historia que contaba sobre el escenario.

Con esta actuación, Evolett deja el listón muy alto para el resto de los compañeros del equipo Fonsi, que también buscarán un puesto en la Semifinal de La Voz Kids.

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