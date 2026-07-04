“Estoy enamorada de este niño”: Ana Mena se rinde con Erick en La Voz Kids

Erick volvió a demostrar en los Asaltos de La Voz Kids que su paso por el programa no ha sido casualidad. El joven talent se enfrentó a una de las actuaciones más importantes de la edición interpretando ‘Volver a amar’ de Cristian Castro, una canción con la que volvió a emocionar a todo el plató.

Su interpretación destacó por la sensibilidad y la verdad con la que defendió cada frase. Nada más terminar, las reacciones de coaches y asesores coincidieron.

"Espectacular”, “Increíble” y “Maravilloso” fueron algunos de los elogios que recibió tras una actuación que volvió a poner en valor su enorme capacidad para transmitir.

Ana Mena fue una de las primeras en reconocer públicamente la admiración que siente por el talent. “Estoy enamorada de este niño desde que le vi”, confesó la coach, dejando claro que Erick es una de las voces que más le ha sorprendido desde el inicio de la edición.

Luis Fonsi también quiso resumir con una frase todo lo que transmite su artista. “Tú eres corazón y voz”, le dijo orgulloso después de una actuación que confirmó a Erick como uno de los grandes candidatos a seguir avanzando en La Voz Kids.

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