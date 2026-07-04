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Luis Fonsi y Melody emocionan con un espectacular dúo en los Asaltos de La Voz Kids

Coach y asesora unen sus voces para interpretar ‘Aquí estoy yo’ en un emocionante arranque de gala de La Voz Kids.

Luis Fonsi y Melody

Luis Fonsi y Melody emocionan con un espectacular dúo en los Asaltos de La Voz Kids

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Celia Gil
Celia Gil
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Los segundos Asaltos de La Voz Kids comenzaron con un momento muy especial. Antes de que los talents se jugaran su continuidad en el concurso, Luis Fonsi y Melody compartieron escenario para regalar al público una actuación cargada de emoción y complicidad.

Coach y asesora interpretaron ‘Aquí estoy yo’, demostrando la gran conexión que han construido durante esta edición. Sus voces se complementaron a la perfección en una actuación que puso la piel de gallina a los espectadores y dio el pistoletazo de salida a una noche decisiva.

Más allá del espectáculo, el dúo reflejó la admiración mutua y la complicidad que ambos han mostrado desde que Melody se incorporó como asesora del equipo de Luis Fonsi. El público respondió con una gran ovación a una actuación que se convirtió en uno de los momentos más especiales de la gala. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!

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