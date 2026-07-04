Luis Fonsi y Melody emocionan con un espectacular dúo en los Asaltos de La Voz Kids

Los segundos Asaltos de La Voz Kids comenzaron con un momento muy especial. Antes de que los talents se jugaran su continuidad en el concurso, Luis Fonsi y Melody compartieron escenario para regalar al público una actuación cargada de emoción y complicidad.

Coach y asesora interpretaron ‘Aquí estoy yo’, demostrando la gran conexión que han construido durante esta edición. Sus voces se complementaron a la perfección en una actuación que puso la piel de gallina a los espectadores y dio el pistoletazo de salida a una noche decisiva.

Más allá del espectáculo, el dúo reflejó la admiración mutua y la complicidad que ambos han mostrado desde que Melody se incorporó como asesora del equipo de Luis Fonsi. El público respondió con una gran ovación a una actuación que se convirtió en uno de los momentos más especiales de la gala. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!

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