La actuación que emociona a Melody hasta las lágrimas en La Voz Kids

Con solo 8 años, Mila volvió a demostrar que la emoción no entiende de edad. La talent se enfrentó a los Asaltos de La Voz Kids interpretando ‘Un mundo ideal’, la inolvidable banda sonora de Aladdín, y consiguió regalar uno de los momentos más tiernos de la noche.

Su dulzura, la delicadeza de su voz y la naturalidad con la que defendió la canción conquistaron a coaches y asesores desde el primer momento. La actuación fue creciendo poco a poco hasta provocar una de las reacciones más emotivas de la gala.

Ana Mena quedó completamente fascinada con la pequeña: “Parece Christina Aguilera de pequeña”, comentó sorprendida. “Eres un hada”, dijo la coach reflejando la magia que Mila transmitió sobre el escenario.

La emoción fue todavía mayor para Melody, que no pudo contener las lágrimas durante la actuación. Luis Fonsi, orgulloso de su talent, solo encontró palabras de agradecimiento al terminar. El coach quiso reconocer el enorme trabajo de Mila. ¡Vuelve a ver la actuación en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas