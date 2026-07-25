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Actuación | Gran Final

Triana vuelve a emocionar en la gran final de La Voz Kids: "No me dejas de sorprender"

La finalista del equipo de Luis Fonsi interpreta 'La gata bajo la lluvia' en la última gala de La Voz Kids y conquista una vez más a su coach con una actuación llena de sensibilidad.

Triana en La Voz Kids

Triana vuelve a emocionar en la gran final de La Voz Kids: "No me dejas de sorprender"

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Celia Gil
Celia Gil
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Con tan solo 7 años, Triana ha vuelto a demostrar por qué se ha convertido en una de las grandes revelaciones de esta edición de La Voz Kids. La finalista del equipo de Luis Fonsi ha emocionado al público con una delicada interpretación de 'La gata bajo la lluvia', confirmando que la edad no entiende de talento cuando se pisa un escenario.

La benjamina de la edición ha afrontado uno de los retos más importantes de la noche con una actuación cargada de sentimiento y madurez. Su voz y su capacidad para transmitir volvieron a conquistar al plató, que respondió con una gran ovación al terminar su actuación.

Luis Fonsi no pudo ocultar su admiración por su talent: "No me dejas de sorprender", le confesó tras verla cantar. El coach quiso dedicarle unas palabras aún más emotivas al definir a Triana como una artista única: "Tú eres muy especial, eres una estrellita, eres puro amor", aseguró. ¡Triana nos enamora con cada una de sus actuaciones!

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