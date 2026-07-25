Belén Aguilera aparece en la final de La Voz Kids y conquista el escenario

Tras las actuaciones del equipo de Luis Fonsi, llegó el turno de los finalistas de Ana Mena. Marco y Erick volvieron a subirse al escenario de La Voz Kids, pero esta vez lo hicieron acompañados por una invitada muy especial: Belén Aguilera, que se unió a ellos para interpretar 'Ahora que estoy bien'.

La cantante tomó el relevo de Becky G, asesora del equipo durante la edición, que no pudo estar presente en la Gran Final. Su incorporación regaló al público un número cargado de sensibilidad y complicidad, en el que los dos finalistas demostraron, una vez más, el talento que les ha llevado hasta la última gala del programa.

La actuación dejó uno de los momentos más especiales de la noche. La unión de las voces de Belén Aguilera, Marco y Erick emocionó al público y puso de manifiesto la evolución de los dos talents del equipo de Ana Mena, que vivieron una colaboración única antes de afrontar sus actuaciones individuales en la gran final de La Voz Kids.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas