Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Gran Final

Belén Aguilera aparece en la final de La Voz Kids y conquista el escenario

La artista sustituye a Becky G en la gran final de La Voz Kids y comparte escenario con los dos finalistas del equipo de Ana Mena para interpretar 'Ahora que estoy bien'.

Belén Aguilera en La Voz Kids

Belén Aguilera aparece en la final de La Voz Kids y conquista el escenario

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

Tras las actuaciones del equipo de Luis Fonsi, llegó el turno de los finalistas de Ana Mena. Marco y Erick volvieron a subirse al escenario de La Voz Kids, pero esta vez lo hicieron acompañados por una invitada muy especial: Belén Aguilera, que se unió a ellos para interpretar 'Ahora que estoy bien'.

La cantante tomó el relevo de Becky G, asesora del equipo durante la edición, que no pudo estar presente en la Gran Final. Su incorporación regaló al público un número cargado de sensibilidad y complicidad, en el que los dos finalistas demostraron, una vez más, el talento que les ha llevado hasta la última gala del programa.

La actuación dejó uno de los momentos más especiales de la noche. La unión de las voces de Belén Aguilera, Marco y Erick emocionó al público y puso de manifiesto la evolución de los dos talents del equipo de Ana Mena, que vivieron una colaboración única antes de afrontar sus actuaciones individuales en la gran final de La Voz Kids.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » La Voz Kids

Publicidad

Programas

Martina, Leire Martínez y Mia en La Voz Kids

Sigue en directo la Gran Final de La Voz Kids: Leire Martínez emociona cantando 'Jueves' con Mia y Martina

Martina en La Voz Kids

Martina deslumbra en la gran final de La Voz Kids y deja a Edurne sin palabras

Martina, Leire Martínez y Mia en La Voz Kids

La canción que une a Leire con Martina y Mía en la Gran Final de La Voz Kids

Manuel Turizo y Lucas en La Voz Kids
Mejores momentos | Gran Final

Manuel Turizo y Lucas regresan a La Voz Kids un año después de su histórica victoria

Erick en La Voz Kids
Actuación | Gran Final

Erick deja sin palabras a La Voz Kids con una magistral versión de Rocío Jurado

Marco en La Voz Kids
Actuación | Gran Final

Marco vuelve a enamorar en la Gran Final de La Voz Kids: "Eres tan especial"

El finalista del equipo de Ana Mena emociona con una impecable interpretación de 'Talking to the Moon' en el escenario de La Voz Kids.

Belén Aguilera en La Voz Kids
Mejores momentos | Gran Final

Belén Aguilera aparece en la final de La Voz Kids y conquista el escenario

La artista sustituye a Becky G en la gran final de La Voz Kids y comparte escenario con los dos finalistas del equipo de Ana Mena para interpretar 'Ahora que estoy bien'.

Evolett en La Voz Kids

Evolett conmueve a todo el plató de La Voz Kids: Ana Mena y Eva González rompen a llorar

Triana en La Voz Kids

Triana vuelve a emocionar en la gran final de La Voz Kids: "No me dejas de sorprender"

Triana, Melody y Evolett en La Voz Kids

Melody incendia el escenario de La Voz Kids junto a Triana y Evolett con 'Mujer loba'

Publicidad