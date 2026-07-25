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Actuación | Gran Final

Erick deja sin palabras a La Voz Kids con una magistral versión de Rocío Jurado

El finalista del equipo de Ana Mena sorprende con una impecable interpretación del clásico de Rocío Jurado y recibe los elogios de coaches e invitados en la gran final de La Voz Kids.

Erick en La Voz Kids

Erick deja sin palabras a La Voz Kids con una magistral versión de Rocío Jurado

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Celia Gil
Celia Gil
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Erick ha vuelto a demostrar que la edad es solo un número. El finalista del equipo de Ana Mena se ha enfrentado a uno de los grandes clásicos de la música española, 'Se nos rompió el amor', de Rocío Jurado, haciendo una actuación tan emocionante como impecable en la Gran Final de La Voz Kids.

Con una interpretación llena de fuerza, sensibilidad y personalidad, el talent consiguió conquistar al público durante toda la actuación.

Las reacciones no tardaron en llegar. Belén Aguilera, invitada de la noche, fue una de las primeras en expresar su admiración: "¡Qué salvajada, tío!", exclamó tras al talent.

Ana Mena tampoco ocultó el orgullo que siente por su finalista y destacó el enorme talento que posee pese a su juventud: "Se nos olvida que tiene 12 años, es increíble cómo canta", aseguró la coach, emocionada. ¡Vuelve a ver su actuación en el vídeo de arriba!

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