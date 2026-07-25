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Actuación | Gran Final

Evolett conmueve a todo el plató de La Voz Kids: Ana Mena y Eva González rompen a llorar

La finalista del equipo de Luis Fonsi emociona con una sobrecogedora interpretación de 'Ángel caído', de Malú, en una de las actuaciones más especiales de la Gran Final de La Voz Kids.

Evolett en La Voz Kids

Evolett conmueve a todo el plató de La Voz Kids: Ana Mena y Eva González rompen a llorar

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Celia Gil
Celia Gil
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Evolett ha protagonizado una de las actuaciones más emocionantes de la gran final de La Voz Kids. La talent del equipo de Luis Fonsi se ha subido al escenario para interpretar 'Ángel caído', de Malú, una actuación cargada de sensibilidad que ha conseguido paralizar el plató desde el primer instante.

Su interpretación ha llegado directa al corazón de todos los presentes. Ana Mena no ha podido contener las lágrimas durante la actuación y Eva González también se ha emocionado al ver cómo Evolett se entregaba por completo sobre el escenario.

El silencio, la emoción y la ovación del público reflejaban el impacto que había provocado su actuación.

Luis Fonsi tampoco pudo ocultar lo que estaba sintiendo. Muy emocionado, el coach reconoció que le costaba encontrar las palabras y pidió a sus compañeros que hablaran primero por él.

Cuando consiguió recomponerse, resumió el momento con una reflexión que emocionó aún más al plató: "Cuando se conecta todo, pasan cosas. Lo que estamos sintiendo todos es algo muy especial". ¡Vuelve a ver su actuación en el vídeo de arriba!

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