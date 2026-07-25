Marco vuelve a enamorar en la Gran Final de La Voz Kids: "Eres tan especial"

Marco ha vuelto a demostrar por qué se ha convertido en uno de los grandes favoritos de La Voz Kids. El finalista del equipo de Ana Mena se ha subido al escenario de la Gran Final para interpretar 'Talking to the moon', de Bruno Mars, en una actuación llena de sensibilidad, elegancia y emoción.

Con una puesta en escena preciosa y una actuación impecable, el talent consiguió conectar desde el primer instante con el público y con los coaches. Su capacidad para transmitir volvió a quedar patente en una actuación que arrancó una gran ovación del plató y emocionó, una vez más, a Ana Mena.

Su coach no pudo contener las lágrimas tras escuchar a su finalista y quiso dedicarle unas palabras llenas de cariño y admiración: "Eres tan especial, Marco, tan especial", confesó emocionada. Sin encontrar nuevas formas de definir su talento, añadió entre risas y emoción: "Eres una locura, no sé decirte nada que no te haya dicho ya". ¡Vuelve a ver su actuación en el vídeo de arriba!

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